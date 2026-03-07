Francfort : Albert Riera s’inspire du PSG de Messi, Mbappé, Neymar, Di Maria

Avec Jonathan Burkardt, Arnaud Kalimuendo, Jean-Mattéo Bahoya ou encore le tout jeune Ayoube Amaimouni, Francfort a l’embarras du choix en attaque. Sur les derniers matchs, Kalimuendo n’avait ainsi pas toujours commencé les matchs dans la peau d’un titulaire (2 fois remplaçant sur les 3 derniers matchs), mais son coach Albert Riera a confirmé ses intentions de s’appuyer sur l’ex-Parisien. Il a d’ailleurs pris l’exemple du PSG multistars en rappelant que le club français avait réussi à aligner Mbappé, Neymar, Messi et Di Maria en même temps.

«J’ai trouvé une nouvelle position pour Kalimuendo (il a joué ailier droit contre Fribourg) car je veux jouer avec lui. Il me donne ce que j’attends de lui, ce n’est pas une question de poste mais de caractéristiques. Si trois buteurs doivent jouer ensemble pour nous aider à gagner, je trouverai une position pour chacun. C’est ma façon de penser, on en a un bon exemple. Souvenez-vous quand le PSG avec Mbappé, Di María, Neymar et Messi. Tout le monde se demandait comment ils pouvaient jouer ensemble, mais les bons joueurs peuvent toujours jouer ensemble, à condition - et c’est une toute petite chose - de respecter leur rôle quand on n’a pas le ballon. On doit respecter le travail défensif sans ballon, mais avec le ballon, c’est difficile de dire à ces joueurs ce qu’ils doivent faire, ils le savent déjà.»