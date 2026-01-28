Menu Rechercher
La Liga invite à dénoncer les gens qui piratent le foot !

Javier Tebas, le président de LaLiga @Maxppp

Depuis des années, le président de la Liga mène une guerre acharnée contre le piratage du football. Une bataille qui s’avère pour l’instant payante, puisque contrairement à beaucoup de championnats, l’Espagne a négocié la vente de ses droits à la hausse, avec une progression de 9% rien que sur le plan national. Et voilà que Marca vient de dévoiler une drôle d’information.

Le championnat espagnol invite désormais les gens à dénoncer les bars et les établissements qui diffusent des matchs du championnat de façon illégale, sans avoir acheté la licence et les droits nécessaires. Mieux - ou pire, selon le point de vue - la Liga récompensera les gens qui dénonceront ces commerces avec un chèque de 50 euros. Une pratique qui pourrait un jour aussi concerner les particuliers…

