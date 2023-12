Real Betis - Real Madrid : les compositions officielles

C’est parti pour une nouvelle journée de Liga sur Foot Mercato ! Ce samedi, le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Bétis Séville, au Benito Villamarin, pour le compte de la 16ème journée de championnat d’Espagne 2023-2024. Une opposition très attendue du côté de la capitale espagnole après un début de saison plus que réjouissant sur le plan comptable. Et pour cause, actuel leader de Liga, à égalité de points avec la surprenante formation de Gérone (38pts), le club merengue compte surfer sur sa dynamique actuelle et ainsi enchaîner une 14ème rencontre toutes compétitions confondues sans défaite. Une bonne série que les Madrilènes espèrent prolonger face au Bétis Séville, auteur de son côté d’un départ contrasté sur la scène nationale. Septièmes au classement (25pts), les hommes de Manuel Pellegrini ont en effet enregistré un début de saison morose avant de se reprendre ces dernières semaines. Les Verdiblancos restent sur une impressionnante série de 10 matchs sans défaite en Liga mais n’ont pas réalisé une bonne opération le week-end dernier sur la pelouse de la lanterne rouge, Almeria, en partageant les points (0-0).

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 16h15. Pour cette nouvelle sortie en Liga, Carlo Ancelotti, privé de plusieurs cadres tels que Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Vinicius Jr suite à des blessures, a décidé d’opter pour un schéma tactique organisé en 4-4-1-1. Sans grande surprise, David Alaba est aligné en défense centrale avec Antonio Rüdiger tandis que Andriy Lunin garde les buts. Le milieu de terrain sera composé de Federico Valverde, Luka Modric, Brahim Diaz et Toni Kroos, épaulés par Jude Bellingham. Enfin, Rodrygo aura la lourde tâche de guider l’attaque merengue en évoluant en pointe. Du côté des visiteurs, Manuel Pellegrini ne bouleverse pas ses plans suite à ses récents résultats et aligne un système en 4-2-3-1. L’attaque sera emmenée par le précieux Willian José, soutenu par l’ancien pensionnaire de la Casa Blanca et titulaire en tant que numéro dix, Isco.

Les compositions :

Real Betis : Silva - Abner, Riad, Pezzella, Ruibal - Roca, Altimira - Pérez, Isco, Ez Abde - W.José.

Real Madrid : Lunin - Vàzquez, Alaba, Rüdiger, Mendy - Diaz, Kroos, Valverde, Modric - Bellingham - Rodrygo.