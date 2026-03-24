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Série A

Soirée poker polémique pour Neymar

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Neymar avec Santos @Maxppp

Absent de l’équipe nationale brésilienne, Neymar Jr (34 ans) ne perd pas espoir de participer à la Coupe du Monde 2026. Il a quelques soutiens, dont le capitaine de la Seleção, Marquinhos. « Je crois sincèrement que tout se passera bien pour Neymar. D’après ce qu’il me dit, il a très envie de saisir cette opportunité et de revenir en force. Nous, membres de l’équipe, Brésiliens et supporters, souhaitons également qu’il participe à cette Coupe du Monde. Pour nous, défenseurs, affronter Neymar est terrifiant. Si vous le pressez à droite, il part à gauche; si vous le pressez à gauche, il part à droite. Juste au moment où l’on pense qu’il est piégé, il effectue une course et parvient à s’échapper. Chaque jour, il réalisait quelque chose d’inédit. Cela nous a tous impressionnés.»

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Mais au pays, certaines voix s’élèvent et sont contre sa présence. D’autant qu’il est au centre d’une nouvelle polémique. Après avoir été écarté de la liste du Brésil, Ney a passé une journée entière à un tournoi de poker. Ce qui a posé problème comme l’explique AS. « Neymar a passé près de 24 heures à jouer au poker en ligne à enjeux élevés entre vendredi et dimanche, alors qu’il était officiellement écarté du match de Santos contre Cruzeiro pour cause de "gestion de sa charge de travail"». Ce qui a encore fait jaser au Brésil. Carlo Ancelotti n’a certainement pas manqué cette information.

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