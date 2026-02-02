OM : Roberto De Zerbi comprend l’altercation entre Kondogbia et Vermeeren

Accroché par le Paris FC (2-2) trois jours après avoir été éliminé de la Ligue des Champions après une défaite 3-0 contre le FC Bruges, l’Olympique de Marseille traverse une phase compliquée. Logiquement les esprits s’échauffent et cela a provoqué une altercation entre Arthur Vermeeren et Geoffrey Kondogbia. Revenu en conférence de presse sur cet accrochage, le technicien italien a calmé l’incendie.

Le coach de Brighton a souligné que c’était quelque chose de normal tant que c’était lié à l’intensité qu’on pouvait avoir sur un terrain : «en ce qui concerne Kondogbia et Vermeeren, ils se sont pris la tête sur le terrain, mais moi je veux qu’ils se prennent la tête sur le terrain. Je paierais pour qu’ils le fassent, c’est lié au football.» Il a ensuite explique que c’était différent de l’altercation violente entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe cet été qui a poussé au départ des deux joueurs : «c’est différent de ce qu’il s’est passé à Rennes. Sur le terrain, c’est une chose, dans le vestiaire, c’est différent. C’est normal qu’il y ait des échanges animés sur le terrain et de ce fait je ne suis pas intervenu.»