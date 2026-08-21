C’est bouclé entre Manchester City et Tottenham pour Savinho !

On l’attendait depuis quelques jours ce transfert. Les négociations entre Manchester City et Tottenham ont abouti pour Savinho. D’après les informations de la nuit de Fabrizio Romano, un accord verbal a été conclu entre les deux directions à hauteur de 75 M£, soit environ 87,5 M€. C’est un peu moins que les 100 M€ initialement espérés par les Skyblues mais ça reste une belle affaire pour un joueur valorisé à 35 M€ sur Transfermarkt. The Athletic rajoute que l’opération comporte également 5 M£ (environ 5,8 M€) de bonus.

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Le Brésilien avait été racheté à l’ESTAC 25 M€, club du City Group où il n’a jamais évolué puisqu’il avait d’abord été prêté au PSV, puis à Gérone (autre formation de la galaxie City Group) où il a véritablement explosé lors de la saison 2023/2024. Troyes l’avait lui-même recruté en 2022 en provenance de Clube Atlético Mineiro à l’été 2022 pour 6,5 M€. L’ailier de 22 ans va donc quitter l’environnement du City Group pour la première fois depuis un moment.

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Savinho arrive, Marmoush n’est pas loin derrière…

Il est maintenant attendu pour sa visite médicale à Londres où il doit régler les derniers détails. Chez les Spurs, il espère obtenir une place durable de titulaire, lui qui était plutôt un joueur de rotation sous Pep Guardiola. Auteur de quatre buts et trois passes décisives la saison passée en 36 apparitions toutes compétitions confondues, il a manqué de continuité et s’est heurté à une très grosse concurrence sur les deux côtés de l’attaque.

Une blessure à la cuisse durant l’hiver n’a pas arrangé son cas. Le voilà en direction de Tottenham sous les ordres de Roberto De Zerbi, lequel espère réaliser un énorme coup double dans l’effectif des Cityzens. Depuis quelques jours, d’autres négociations ont été entamées pour faire venir Omar Marmoush. Elles se poursuivent indépendamment de Savinho et avancent bien. D’après la presse anglaise, les Spurs sont confiants, eux qui se sont déjà mis d’accord sur les termes d’un contrat avec l’Égyptien.