Real Madrid : Xabi Alonso a tranché pour Fran García

Annoncé sur le départ depuis le début du mercato, notamment avec l’arrivée de l’Espagnol Alvaro Carreras en provenance Benfica, Fran García devrait sûrement rester dans les rangs madrilènes. En effet, Xabi Alonso a décidé de miser sur Fran García en tant que doublure, malgré les nombreuses sollicitations reçues à son sujet. Le club voit en lui un élément clé du futur projet dirigé par Xabi Alonso selon AS. Formé à la Maison Blanche, le latéral gauche s’est imposé au poste de latéral gauche durant la Coupe du Monde des Clubs.

Ses 54 apparitions et plus de 3 500 minutes jouées ont renforcé sa position, au point de devancer un Ferland Mendy de plus en plus fragilisé par les blessures. Parallèlement, l’arrivée d’Álvaro Carreras pour 50 millions d’euros crée une forte concurrence au poste de latéral gauche. Un départ semble inévitable, et c’est donc Mendy qui figure désormais en tête de liste des transferts, malgré un contrat courant jusqu’en 2028. Mais d’après nos informations, le Français n’envisage pas un départ pour le moment cet été. De son côté, Fran García a décliné toutes les sollicitations, en particulier de l’AC Milan, qui a finalement opté pour Estupiñán.