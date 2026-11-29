Expulsé ce samedi soir lors de la défaite face à Alavés (1-2) après avoir écopé d’un deuxième carton jaune pour simulation, Jude Bellingham n’a pas tardé à réagir. Le milieu de terrain du Real Madrid estime avoir bel et bien été victime d’un contact et regrette que certaines images n’aient pas été présentées à l’arbitre. « Je suis à 100 % sûr qu’il y a eu contact sur mon genou et ma cuisse et l’angle de derrière le prouve à mon avis. Je ne comprends pas vraiment pourquoi cet angle n’a pas été montré sur l’écran à l’arbitre », a expliqué l’international anglais sur son réseau social.

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Le Madrilène estime notamment que ces images auraient pu lui éviter une expulsion, même si elles n’avaient pas abouti à l’obtention d’un penalty. « Peut-être qu’après avoir vu cet angle, l’arbitre déciderait quand même qu’il y a contact, mais que ce n’est pas suffisant pour un penalty, ce qui serait tout à fait juste, mais il est peu probable qu’il me donne un deuxième carton jaune pour “simulation” et donc que je rate le match important contre la Real Sociedad cette semaine. (…) Je prends l’entière responsabilité de m’être mis dans deux situations stupides qui ont entraîné un carton rouge », a ajouté Jude Bellingham, qui reconnaît néanmoins sa part de responsabilité dans cette expulsion.