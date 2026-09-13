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Real Madrid : Jérôme Rothen allume Yan Diomandé

Par Allan Brevi
1 min.
Yan Diomandé @Maxppp

Titulaire pour la première fois avec le Real Madrid face au Rayo Vallecano ce samedi, Yan Diomandé n’a pas totalement convaincu pour sa première apparition dans le onze de départ. Une prestation encore perfectible qui a suscité les critiques de Jérôme Rothen. L’ancien joueur français estime notamment qu’il existe « un monde d’écart » entre l’Ivoirien et ses coéquipiers madrilènes, pointant du doigt ses lacunes techniques. « Il y a un monde d’écart entre Yan Diomandé et tous les autres joueurs. Dans la justesse technique, il y a beaucoup trop de manques. Je ne dis pas que c’est le flop de l’été, mais il va falloir qu’il progresse très vite », a-t-il lâché.

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Une analyse que José Mourinho ne partage pas totalement. Le technicien portugais préfère retenir le potentiel de sa jeune recrue, tout en reconnaissant qu’un important travail reste à accomplir sur le plan tactique. « Yan Diomandé ? Il progresse, il a beaucoup à apprendre sur le plan tactique, mais il a un talent incroyable, très fort, il nous offre beaucoup d’options. Il peut jouer au poste de Vini, à droite aussi », a expliqué l’entraîneur du Real Madrid, alors que Diomandé vient seulement de connaître sa première titularisation depuis son arrivée dans la capitale espagnole.

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