LdC : l'OL pense déjà au Bayern Munich

A qui le tour ? Après la Juventus, l'Olympique Lyonnais s'est offert le scalp de Manchester City samedi soir en quart de finale de la Ligue des Champions. Les Gones se sont imposés 3 à 1 face aux Anglais. Au prochain tour, lors des 1/2 finales, les hommes de Rudi Garcia affronteront le Bayern Munich, grand favori du tournoi. Ce qui n'a pas échappé aux Gones, à l'image de Maxwel Cornet.

«Le Bayern, on connaît la puissance offensive de cette équipe, on l'a encore vu face au Barça. Après, ça sera un match très compliqué qu'il faudra jouer avec envie comme on l'a fait ce soir (hier). Il n'y a pas de raison que ça ne nous réussisse pas.» Interrogé sur OLTV, Juninho a évoqué cet adversaire cinq étoiles.« On a grandi. Il faut maintenant un peu d’humilité, de calme. Un autre géant arrive. C’est le cœur qui fait la différence. Tu n’as pas le droit de ne pas te donner à 100%. Tout cela fait grandir les joueurs. C’est énorme ce qu’ils ont fait. » A eux de poursuivre et de prouver qu'impossible n'est pas lyonnais !