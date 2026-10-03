Le Barça veut prolonger Gerard Martín !

Le FC Barcelone souhaite prolonger Gerard Martín, dont l’évolution récente a convaincu la direction catalane. D’après MARCA, le club travaille sur une nouvelle prolongation pour le défenseur de 24 ans, déjà lié au Barça jusqu’en juin 2028. Les premiers contacts avec son entourage ont débuté ces dernières semaines, sans urgence particulière, mais avec la volonté de sécuriser davantage l’avenir d’un joueur désormais considéré comme une pièce importante de l’effectif.

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Arrivé de Cornellà en 2023 pour rejoindre le Barça Atlètic, Gerard Martín s’est progressivement imposé sous les ordres d’Hansi Flick. D’abord utilisé comme latéral gauche, il a surtout franchi un cap en étant repositionné dans l’axe, où il s’est installé durablement. La saison passée, il a disputé 51 rencontres, soit autant qu’Eric García, et continue d’occuper une place importante dans le groupe cette saison. Une progression qui explique à présent la volonté du Barça de récompenser son évolution et de l’inscrire encore davantage dans la durée.