FC Barcelone : mauvaise nouvelle pour Frenkie de Jong

La récupération de Frenkie de Jong avance, mais son retour à la compétition semble encore lointain. Selon Sport, le milieu du FC Barcelone a retrouvé brièvement les terrains de la Ciutat Esportiva ce mardi afin d’effectuer quelques courses et exercices individuels. Une première étape importante depuis la grave blessure au genou droit contractée pendant la Coupe du monde. Mais les sensations ne sont pas encore bonnes : le Néerlandais ressent toujours des douleurs, notamment lorsqu’il doit freiner sa course. Il en a fait part au staff médical et reste donc très éloigné d’un retour à l’entraînement collectif. Victime d’une rupture du ligament latéral interne du genou droit, De Jong suit depuis son retour du Mondial un traitement conservateur choisi avec le Barça.

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Le club catalan ne souhaite prendre aucun risque et ne fixe pour l’instant aucune date précise pour son retour. L’évolution de son genou déterminera progressivement l’augmentation de sa charge de travail avant une éventuelle réintégration au groupe. La situation s’accompagne aussi d’une certaine frustration en interne concernant la gestion physique du joueur la saison dernière. Le média espagnol affirme que De Jong s’était préservé avec l’objectif d’arriver au Mondial dans les meilleures conditions, avant d’en revenir finalement blessé, et rapporte que certaines personnes à la Ciutat Esportiva l’ont trouvé « quelque peu apathique » ces derniers mois. Pour l’heure, le joueur de 29 ans poursuit principalement son programme entre la salle de sport et le travail individuel sur le terrain, avec une priorité : faire totalement disparaître ses douleurs avant d’envisager son retour.