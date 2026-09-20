OM-PSG : le Vélodrome connaît une baisse surprenante de son affluence

Le Vélodrome ne devrait pas afficher complet pour le Classique entre l’OM et le PSG ce dimanche soir à 20h45. Selon L’Équipe, environ 62 000 spectateurs sont attendus pour l’affiche, alors que Marseille constate une baisse d’environ 3 % de son affluence depuis le début de la saison. « Nous notons une baisse d’affluence au stade de 3 % environ sur ces premières semaines, mais 16 clubs de L1 connaissent une tendance baissière, plus ou moins prononcée. L’attractivité de la L1 peut être une explication, tout comme le pouvoir d’achat des Français », explique le club. Après un premier match à guichets fermés contre Strasbourg (4-0), l’enceinte marseillaise n’avait déjà pas fait le plein lors de la réception du Paris FC (2-3).

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Une évolution surveillée de près par l’OM après plusieurs saisons marquées par des affluences exceptionnelles. En 2025-2026, le club avait accueilli 1,58 million de spectateurs, affiché 80 % de matches à guichets fermés et une moyenne de 63 029 personnes par rencontre. Marseille dispose toujours de 49 000 abonnés et n’a pas augmenté le prix des abonnements en Championnat cet été, tandis que le pack européen a baissé de 25 %. Dans un contexte de revenus audiovisuels réduits, les recettes du Vélodrome restent essentielles : l’OM multiplie donc les offres couplées et les places à prix réduit pour maintenir un niveau de remplissage élevé.