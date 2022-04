PSG : Mauricio Pochettino souhaite rester

Qui officiera sur le banc du PSG la saison prochaine ? Alors que les bruits qui courent laissent entendre que Mauricio Pochettino pourrait être limogé et remplacé, au choix, par Zinédine Zidane ou Antonio Conte, le technicien argentin souhaite pourtant être présent sur le banc du PSG la saison prochaine comme il le révélait à Europe 1 Sport : «il me reste une année de contrat. Mon désir et le défi de commencer une nouvelle saison sont intacts, indépendamment de toutes les rumeurs qui peuvent exister. »

Évidemment, l'ancien coach de Tottenham, qui était annoncé à Manchester United avant la nomination d'Erik Ten Hag, n'est pas le seul décisionnaire de son avenir, ce qu'il comprend parfaitement : «bien sûr, il y a la direction du club qui prend toujours des décisions, qui sont toujours respectables. Ce sont eux qui doivent décider du nouveau projet et, logiquement, moi, en tant qu’entraîneur, je donnerai mon point de vue et je participerai également en expliquant le passé, en expliquant la situation actuelle et ce que pourrait être la situation future. »