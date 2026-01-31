Mercato : un cadre de Liverpool est sur le départ

Liverpool vit décidément une drôle de saison. Malgré des dépenses complètement dingues cet été (près de 500 M€ pour Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong et Giovanni Leoni), le club ne parvient pas encore à trouver une certaine stabilité sur le terrain. 6e de Premier League à 14 longueurs d’Arsenal, le titre acquis l’an passé pour la première année d’Arne Slot sur le banc est d’ores et déjà à oublier.

C’est un hiver particulier aussi. Andy Robertson a bien failli s’en aller du côté de Tottenham. L’Écossais, devenu remplaçant de Kerkez, avait même donné son accord pour rejoindre le club de Londres, tandis que les Reds tenaient déjà son potentiel remplaçant en rappelant Kostas Tsimikas de son prêt à la Roma. Ils se sont finalement rétractés, préférant conserver l’historique Robertson jusqu’à la fin de son contrat, en juin prochain.

Curtis Jones a déjà dit oui

Si son départ n’aura pas lieu, un autre cadre du vestiaire, qui lui aussi a tout gagné ou presque sous Jürgen Klopp, est bel et bien en partance. L’Inter Milan a activé la piste menant au prêt de Curtis Jones (25 ans). L’affaire est même en bonne voie d’après les informations de Sky Italia puisque le milieu de terrain, auteur de 29 matchs toutes compétitions confondues cette saison (1 passe) a déjà donné son accord pour venir en Italie. Une option d’achat de 40 M€ va être insérée dans cette mutation.

Jones était d’ailleurs titulaire le 9 décembre dernier lors de la victoire de Liverpool à Giuseppe Meazza en Ligue des Champions (1-0). Cette opération est directement liée à la situation de Davide Frattesi, que l’Inter pourrait laisser partir si un remplaçant est trouvé. L’arrivée du milieu de terrain anglais, permettrait ainsi aux dirigeants nerazzurri de faciliter le départ du joueur italien, éternel remplaçant, du côté de Nottingham Forest, là aussi en prêt avec option d’achat.