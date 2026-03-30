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Officiel Ligue 1

Martín Satriano quitte définitivement l’OL

Par Kevin Massampu
1 min.
Martín Satriano, buteur avec l'OL @Maxppp

Martín Satriano à l’Olympique Lyonnais, c’est officiellement terminé. Arrivé en prêt avec option d’achat fin de mercato estival en septembre 2025, l’international uruguayen (1 sélection) n’a jamais réussi à convaincre chez les Gones. Barré par les arrivées d’Endrick et de Roman Yaremchuk cet hiver, l’avant-centre de 25 ans avait finalement été prêté cet hiver à Getafe. Plutôt performant avec le club espagnol (trois buts en 10 matchs de Liga), Satriano vient de s’engager définitivement avec l’actuel 8e du championnat ibérique, dans le cadre d’un transfert définitif.

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Getafe C.F.
𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: El Getafe CF y el Olympique de Lyon llegan a un acuerdo para el traspaso de Martín Satriano. 

🇺🇾✍️ El delantero uruguayo firma por lo que resta de temporada y cuatro más.

¡𝑸𝒖𝒆́ 𝒃𝒖𝒆𝒏𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒗𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒆, 𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊́𝒏! 🙌
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« Le Getafe CF et l’Olympique lyonnais ont conclu un accord pour le transfert de Martín Satriano. L’attaquant uruguayen signe pour le reste de la saison et quatre saisons supplémentaires », vient de communiquer Getafe, qui n’a pas dévoilé le montant du transfert.

Pub. le - MAJ le
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