Martín Satriano quitte définitivement l’OL

Martín Satriano à l’Olympique Lyonnais, c’est officiellement terminé. Arrivé en prêt avec option d’achat fin de mercato estival en septembre 2025, l’international uruguayen (1 sélection) n’a jamais réussi à convaincre chez les Gones. Barré par les arrivées d’Endrick et de Roman Yaremchuk cet hiver, l’avant-centre de 25 ans avait finalement été prêté cet hiver à Getafe. Plutôt performant avec le club espagnol (trois buts en 10 matchs de Liga), Satriano vient de s’engager définitivement avec l’actuel 8e du championnat ibérique, dans le cadre d’un transfert définitif.

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« Le Getafe CF et l’Olympique lyonnais ont conclu un accord pour le transfert de Martín Satriano. L’attaquant uruguayen signe pour le reste de la saison et quatre saisons supplémentaires », vient de communiquer Getafe, qui n’a pas dévoilé le montant du transfert.