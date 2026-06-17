EdF : la sortie de Kylian Mbappé sur sa relation avec Michael Olise

Dans un monde parfait, Michael Olise aurait sans doute bouclé sa partition avec 3 ou 4 passes décisives face au Sénégal hier soir (victoire 3-1 des Bleus). Passeur pour Kylian Mbappé sur son premier but (66e, 1-0), le joueur du Bayern Munich avait aussi été à l’origine de plusieurs grosses situations un peu plus tôt, que le capitaine n’avait pas été en mesure de concrétiser. Après la rencontre, Mbappé s’est exprimé sur sa relation technique avec son coéquipier, dont il a loué les qualités.

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«Jouer avec Michael, c’est très facile, c’est un joueur qui a toujours la tête levée, il faut toujours essayer de lui donner une solution, il a toujours cette envie de jouer vers l’avant, de servir ses partenaires. Je savais qu’il allait me voir à chaque fois que j’allais faire des mouvements. Même si des fois, le ballon ne m’arrive pas, ce n’est pas grave. C’est super cool, mais c’est qu’un premier match», a déclaré le meilleur buteur de l’histoire des Bleus en zone mixte.