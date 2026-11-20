Au sortir d’une trêve internationale où sa relation avec Zinédine Zidane a encore beaucoup fait parler, Kylian Mbappé a retrouvé son refuge madrilène. Auteur d’un excellent début de saison avec le Real Madrid (17 buts, 3 passes décisives en 16 matchs), le capitaine de l’équipe de France prépare tranquillement la réception du Celta de Vigo au Bernabéu, avec la volonté de recoller au FC Barcelone au classement de la Liga.

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Mais même quand il ne se passe rien de spécial autour du « Kyks », la presse espagnole trouve le moyen de lui en mettre une derrière l’oreille. Ce matin, c’est le quotidien catalan Sport qui s’y est collé. La raison ? Le journal pro-Barça s’est attaqué aux statistiques du Français. Sur le papier, elles sont très bonnes, mais visiblement le média a déniché une application qui démontre que Mbappé a de gros soucis d’efficacité. L’ancien pensionnaire du PSG serait ainsi l’attaquant évoluant en Europe qui raterait le plus de buts.

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Mbappé marque beaucoup, mais rate beaucoup aussi

En Liga, le numéro 10 merengue compte 16 occasions franches manquées depuis le début de la saison. Il a inscrit 13 réalisations, mais cela reste en dessous des prévisions (14,6 buts). Le média compare cette donnée à celle de Raphinha, qui a inscrit 15 buts en championnat alors que les prévisions donnaient une estimation de 11,2 réalisations. Ce problème ne serait pas récent puisque, selon ces statistiques, Mbappé était également le buteur qui ratait le plus d’occasions la saison dernière, avec 21 occasions manquées et un taux de conversion de seulement 17,01 %. Et pour justifier cette « inefficacité », Sport n’y est pas allé avec le dos de la cuiller.

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« Plusieurs conclusions peuvent être tirées de ces données : 1.- Égoïsme : il tire tout sans se demander s’il y a un coéquipier mieux placé. 2.- Cela conditionne le jeu de l’équipe : jouer pour lui ne garantit ni plus de buts ni plus de points. 3.- Son rapport buts-titres est presque tragique : meilleur buteur de la Liga, mais c’est le Barça qui est champion. Meilleur buteur de la Coupe du monde, mais c’est l’Espagne qui est championne. (…) Quant à la Ligue des champions, titre qu’il n’a jamais remporté, le simple fait que le PSG l’ait remportée à deux reprises juste au moment où il est parti au Real Madrid, où il n’a rien gagné, en dit long. Il y a trop de coïncidences pour ne pas soupçonner que le jeu et la personnalité de Mbappé, ainsi que les tactiques proposées par ses entraîneurs, lui sont favorables mais pénalisent ses équipes. » Mbappé a été rhabillé pour l’hiver…