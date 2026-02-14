Menu Rechercher
Ligue 1

OM : le désarroi d’Amine Gouiri après le nul face à Strasbourg

Par Kevin Massampu
1 min.
Amine Gouiri, avec l'OM @Maxppp
Marseille 2-2 Strasbourg

L’OM espérait repartir de l’avant, après sa débâcle sur la pelouse du PSG. Après avoir pris le meilleur sur Strasbourg dans un premier temps, le club phocéen a finalement concédé le match nul en fin de rencontre (2-2), suite à un penalty de Joaquin Panichelli (90e+7). Passeur puis buteur durant cette rencontre de la 22e journée de Ligue 1, Amine Gouiri n’a pas masqué son amertume à l’issue de la rencontre.

« Sur le plan personnel, c’est bien. Mais ça ne sert à rien parce que ça n’a pas fait gagner l’équipe. On prend encore un but à la fin, sur penalty. C’est le scénario. On savait que ça allait être hostile, on voulait ramener le public avec nous, mais on a tout gâché. C’est pas une question de choix. Quand ça se répète une dizaine de fois, encore aujourd’hui, c’est nous sur le terrain. On doit être plus vicieux, plus efficaces sur les deux parties du terrain », a indiqué l’attaquant olympien au micro de BeIN Sports.

