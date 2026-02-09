Les débuts de Dro Fernandez avec le PSG font polémique à Barcelone

« Je suis très content. Mes coéquipiers m’ont aidé depuis le premier jour. Je me suis senti très à l’aise. Le Parc des Princes ? Incroyable. J’avais très envie de venir ici et de le découvrir. Cela a été un très grand match. Avec une victoire spectaculaire, comme ça tout le monde est ravi. Je prends les minutes qu’on me donne, je ne suis pas pressé. Je vais continuer à travailler pour que ça continue comme ça et que j’ai plus de temps de jeu. Tout a été très facile, franchement. Depuis que je suis arrivé, c’est comme si j’avais été là depuis le début de la saison, je dois remercier tout le monde pour cet accueil ». Après ses débuts avec le PSG dimanche soir, Dro Fernandez s’est livré en zone mixte.

Présent sur le pré pendant un gros quart d’heure, ayant pris la place de Mayulu, le joueur formé à La Masia a montré avoir de la qualité technique à en revendre, laissant des traces évidentes de son talent, mais aussi un peu de fébrilité sur le plan physique. Quoi qu’il en soit, ses débuts ont été assez suivis en Espagne, où on s’étonnait d’ailleurs que Luis Enrique ne lui ait pas offert du temps de jeu plus tôt.

La pique du PSG au Barça passe mal

« Avec le numéro 27, le même qu’il portait en tant que joueur barcelonais, il a sauté sur le terrain d’un Parc des Princes qui scandait le nom d’un garçon venu à Paris avec le désir de s’imposer dans l’élite. Il s’est positionné comme milieu droit, bien qu’il flottait au milieu de terrain, participant avec le ballon et s’approchant de la défense pour contribuer à la sortie du ballon. Il a aussi reçu un « cadeau de bienvenue » : un tacle dur d’Emerson, qui a reçu un carton jaune », indique par exemple Sport. Mais surtout, c’est une publication du PSG sur ses réseaux sociaux qui passe mal à Barcelone. « Ici, on t’aime », a ainsi écrit le club de la capitale, interprété comme une pique au Barça par le journal.

Clairement, les journalistes barcelonais n’ont pas apprécié ce message, surtout que justement, tout le monde comptait sur lui à Barcelone. L’autre gros média sportif catalan, Mundo Deportivo, a même consacré un article à ce simple tweet du PSG. « Les messages laissés sur les réseaux sociaux ont toujours un peu de piquant », explique le journal, qui souligne aussi qu’il a terminé avec 100% de passes réussies (11 au total). Autant dire que la cicatrice va avoir du mal à se refermer en Catalogne…