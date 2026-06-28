Coupe du Monde 2026 : l’Algérie et l’Autriche se quittent sur un nul totalement fou et se qualifient, l’Argentine termine victorieuse contre la Jordanie !

La troisième journée de la phase de poules de la Coupe du Monde 2026 se terminait dans cette nuit du samedi 27 au dimanche 28 juin avec l’épilogue du groupe J. Ainsi, on avait le droit à un sacré duel entre l’Autriche (2e) et l’Algérie (3e). Le perdant risquait l’élimination tandis qu’un match nul qualifiait les deux équipes. Pour ce match, l’Algérie effectuait d’ailleurs quelques changements avec un choix fort puisque Luca Zidane sortait du onze après deux premières prestations décevantes. Oussama Benbot prenait alors place dans les buts. Et cela nous offrait un début de première période assez décevant avec seulement une frappe lointaine d’Ibrahim Maza (10e). Tout s’accélérait après la pause fraîcheur. Lancé dans le dos de la défense, Marko Arnautovic s’en allait crucifier le gardien (1-0, 27e). Un sacré coup sur la tête pour l’Algérie qui se retrouvait provisoirement éliminée. Pire, Marko Arnautovic passait proche du doublé (30e).

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Dos au mur, l’Algérie allait hausser le ton avec des tentatives de Rafik Belghali (33e) et Ibrahim Maza (36e) qui passaient à gauche du cadre. Juste derrière, Farès Chaïbi fracassait le poteau droit (39e) avant qu’Ibrahim Maza s’empale sur Alexander Schlager (44e). Les Algériens allaient finalement obtenir l’égalisation sur un numéro côté droit de Rafik Belghali qui déposait trois joueurs avant de nettoyer la lucarne droite (1-1, 45e). Après la pause, on entrait dans un nouveau faux rythme et l’Algérie allait le payer. Côté droit, Konrad Laimer déboulait et centrait en retrait. Plein axe, devant la surface, Marcel Sabitzer fusillait le gardien sur la droite (2-1, 55e). Mais l’Algérie n’abdiquait pas et Houssem Aouar déposait Stefan Posch avant de centrer devant le but. Riyad Mahrez n’avait plus qu’à conclure (2-2, 60e). L’Autriche avait une autre possibilité de reprendre l’avantage, mais Nicolas Seiwald enroulait trop sur la droite (65e). Derrière, il ne se passait plus rien entre deux équipes qui se contentaient de ce match nul 2-2. Du moins jusqu’à un but de Riyad Mahrez qui pensait éliminer l’Autriche (3-2, 90e +3). Mais quelques secondes plus tard, Saša Kalajdžić plaçait une tête précieuse pour égaliser et sauver son équipe (3-3, 90e +6). L’Autriche termine deuxième et jouera contre l’Espagne en seizièmes de finale. Troisième, l’Algérie sera opposée à la Suisse.

L’Argentine termine sur un 9/9

Déjà qualifiée avec ses victoires contre l’Algérie (3-0) et l’Autriche (2-0), l’Argentine était assurée de finir première. De son côté, la Jordanie qui avait perdu contre l’Autriche (3-1) et l’Algérie (2-1) était déjà sûre de finir dernière et donc éliminée. Un match de gala donc qui a permis de faire souffler des cadres comme Lionel Messi, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Cristian Romero ou encore Rodrigo De Paul. Et les remplaçants ne mettaient pas longtemps pour s’illustrer avec un but de Giovani Lo Celso qui était finalement refusé pour hors-jeu (6e). L’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain allait s’offrir finalement un sublime but sur coup franc en nettoyant la lucarne gauche (1-0, 19e). Les Argentins continuaient de pousser et Nicolas Tagliafico centrait sur la gauche. Au premier poteau, Lautaro Martinez déviait sur la barre transversale puis Marcos Senesi était accroché (27e). L’arbitre désignait le point de penalty et Lautaro Martinez le transformait (2-0, 31e).

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Au retour des vestiaires, Lautaro Martinez était lancé dans le dos de la défense, crochetait le gardien et remisait en retrait pour Giovani Lo Celso qui pensait s’offrir un doublé, mais Lautaro Martinez était hors-jeu au départ de l’action (48e). Mais alors qu’on s’attendait au troisième but argentin, la Jordanie allait surprendre son monde. Côté droit Ehsan Haddad centrait à ras de terre devant le but et trouvait Mousa Al-Tamari qui se chargeait de sauver l’honneur (55e). Entré en jeu, Lionel Messi avait un joli coup franc à exploiter, mais son tir passait au-dessus du cadre (64e). Sa deuxième tentative en fin de match permettait d’alourdir le score et de s’offrir son sixième but dans cette Coupe du Monde 2026 (3-1, 79e). S’imposant 3-1, l’Argentine termine sur une bonne note avant d’affronter le Cap-Vert en seizième de finale.