Rennes : Franck Haise ne convoque pas Quentin Merlin et Arnaud Nordin face à Auxerre

En quête de rebond après la gifle reçue face à l’Olympique Lyonnais juste avant la trêve (4-0), le Stade Rennais accueille cet après-midi l’AJ Auxerre, 14e de L1 mais revigoré après ses deux derniers succès face à Nice (1-0) et Brest (2-1). Pour cette rencontre, Franck Haise a le bonheur de ne déplorer aucune blessure, ce qui contraint toutefois le coach breton à trancher certains cas.

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Le groupe pour la réception d’Auxerre 📋 La suite après cette publicité #SRFCAJA https://t.co/EK5rym3Ijl— Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 11, 2026

Quentin Merlin et Arnaud Nordin, décevants ces dernières semaines, ne sont ainsi pas présents dans le groupe. «À moins de pépins de dernière minute, cela ressemble fort à un choix sportif», considère Ouest-France. Bousculé par Nagida au poste de latéral gauche, le premier vit un début de saison délicat, ponctué d’erreurs. Il avait démarré les trois premiers matchs de L1, avant de perdre progressivement sa place dans le onze. Arnaud Nordin a, lui, dû se contenter d’entrées en jeu depuis le début de saison, hormis face à l’OL où il n’avait pas brillé pour sa seule titularisation.