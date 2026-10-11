Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

Rennes : Franck Haise ne convoque pas Quentin Merlin et Arnaud Nordin face à Auxerre

Par Jordan Pardon
1 min.
Quentin Merlin sous les couleurs du Stade Rennais @Maxppp

En quête de rebond après la gifle reçue face à l’Olympique Lyonnais juste avant la trêve (4-0), le Stade Rennais accueille cet après-midi l’AJ Auxerre, 14e de L1 mais revigoré après ses deux derniers succès face à Nice (1-0) et Brest (2-1). Pour cette rencontre, Franck Haise a le bonheur de ne déplorer aucune blessure, ce qui contraint toutefois le coach breton à trancher certains cas.

La suite après cette publicité

Quentin Merlin et Arnaud Nordin, décevants ces dernières semaines, ne sont ainsi pas présents dans le groupe. «À moins de pépins de dernière minute, cela ressemble fort à un choix sportif», considère Ouest-France. Bousculé par Nagida au poste de latéral gauche, le premier vit un début de saison délicat, ponctué d’erreurs. Il avait démarré les trois premiers matchs de L1, avant de perdre progressivement sa place dans le onze. Arnaud Nordin a, lui, dû se contenter d’entrées en jeu depuis le début de saison, hormis face à l’OL où il n’avait pas brillé pour sa seule titularisation.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Rennes
Quentin Merlin
Arnaud Nordin

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
Quentin Merlin Quentin Merlin
Arnaud Nordin Arnaud Nordin
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier