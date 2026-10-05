L’Arabie saoudite en passe d’abandonner son projet de stade futuriste à NEOM

Selon les dernières informations de Reuters, l’Arabie saoudite serait sur le point d’abandonner l’un des projets les plus spectaculaires de son ambitieux programme Neom : un stade de football construit à près de 350 mètres de hauteur, au cœur de la mégapole futuriste The Line. Estimé à environ 2,5 milliards d’euros, cet équipement devait notamment accueillir des rencontres de la Coupe du monde 2034, organisée par le royaume saoudien.

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Ce projet hors normes pourrait finalement être victime des difficultés et des révisions budgétaires qui touchent plusieurs chantiers pharaoniques de Neom. Son abandon constituerait un nouveau coup de frein pour cette vaste transformation de l’Arabie saoudite, portée par le prince héritier Mohammed ben Salmane. Pour l’heure, Riyad n’a toutefois pas officiellement confirmé l’abandon définitif du stade.