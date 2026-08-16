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Barça : le premier but de Karim Adeyemi en amical contre le FC Bâle

Par Kevin Massampu
1 min.
Karim Adeyemi @Maxppp

Pour son avant-dernier match de préparation de l’été, le FC Barcelone est en Suisse pour défier le FC Bâle. Alors que la mi-temps a sonné au Stade Jakob-Park, le club catalan est pour le moment tenu en échec par la formation suisse de Stephen Lichtsteiner (1-1). Les Blaugranas avaient pourtant ouvert le score, grâce à l’une de leurs nouvelles recrues, Karim Adeyemi.

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Après un débordement de Raphinha sur le côté gauche, le Brésilien trouvait Adeyemi dans la surface. L’ailier, international allemand (11 sélections), contrôlait avant de bien se remettre sur son pied gauche et mettre le ballon au fond des filets adverses. Recruté pour 22 millions d’euros au Borussia Dortmund cet été, Adeyemi vient de lancer sa nouvelle aventure catalane.

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