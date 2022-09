Manchester United - Real Sociedad : les compositions officielles

Qui dit semaine de reprise en Ligue des champions, dit semaine de reprise de toutes les compétitions européennes, et donc reprise de la Ligue Europa. Au menu pour cette première journée, un match alléchant : Manchester United reçoit la Real Sociedad (rencontre à suivre en direct commenté sur FM à partir de 21h00). Les Red Devils sont favoris de ce groupe E composé donc de Manchester United, la Real Sociedad mais aussi le Sheriff Tiraspol et Omonia, club chypriote. Néanmoins, les Espagnols ont les armes pour embêter ce monument du football anglais et international, tombé quelque peu en désuétude depuis plusieurs saisons.

Dans les rangs mancuniens, Erik Ten Hag a reconduit son système préférentiel, le 4-2-3-1. Un gros turn-over est tout de même effectué par rapport à l’équipe qui s’est imposée dimanche dernier à Old Trafford face à Arsenal avec de nombreux changements. Casemiro et Cristiano Ronaldo sont cette fois-ci titulaires. L'ancien joueur de l'Ajax Antony est également dans le 11 de départ du tacticien néerlandais. Petite rotation d’effectif également pour Imanol Alguacil. Robin Le Normand est blessé, Mohamed Ali-Cho est sur le banc.

Les compositions d’équipe :

Manchester United : De Gea - Dalot, Lindelof, Maguire (cap), Malacia - Fred, Casemiro - Antony, Eriksen, Elanga - Cristiano Ronaldo

Real Sociedad : Remiro – Gorosabel, Elustundo (cap), Pacheco, Munoz – Zubimendi, Mendez, Merino – Silva, Umar Sadiq, Kubo