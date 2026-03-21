Plus personne ne croit en Tottenham !

Tottenham est dos au mur. Eliminés de la Ligue des Champions après la double confrontation face à l’Atlético de Madrid, les Spurs vont désormais pouvoir se focaliser sur l’opération maintien. Et il y a urgence. Seizième de Premier League avant d’accueillir Nottingham Forest, ce dimanche, la formation entraînée par Igor Tudor est en pleine crise. Pour rappel, le club de Londres n’a plus gagné la moindre rencontre de championnat depuis le 28 décembre dernier (une victoire 1 but à 0 face à Crystal Palace). Alors forcément, ce match face aux Reds, 17es, ressemble déjà à une finale puisque les Spurs pourraient tomber dans la zone de relégation ce week-end s’ils perdent à domicile contre Forest et que West Ham gagne à l’extérieur contre Aston Villa.

La suite après cette publicité

Avant ce rendez-vous ô combien précieux, l’inquiétude se ressent à tous les étages. Malgré l’arrivée de l’ancien technicien de l’OM, successeur de Thomas Frank, l’électrochoc n’a pas eu lieu. Fragiles défensivement et incapables de mettre en difficulté leurs adversaires sur le plan offensif - les performances contre Liverpool et l’Atlético de Madrid ont, certes, donné quelques motifs d’espoirs - les Spurs se rapprochent, doucement, mais sûrement, d’une relégation en deuxième division anglaise. Un scénario qui est d’ailleurs redouté par de nombreuses personnalités attachées au club. Récemment interrogé sur la dynamique de Tottenham, Brad Friedel, ancien gardien du club, n’a pas caché son pessimisme.

La suite après cette publicité

Les Spurs pas assez armés ?

« Je m’inquiète pour le prochain match de championnat, contre Nottingham Forest à domicile. Le club risque la relégation. J’étais vraiment heureux de voir la combativité dont ils ont fait preuve à Anfield. Mais les rencontres prestigieuses sont sans doute plus faciles pour eux, surtout à l’extérieur. Les joueurs qui ont été recrutés ici voulaient disputer de grands matchs. Ils voulaient jouer en Europe, en Ligue des champions. Je pense qu’il leur était probablement plus facile de se motiver pour aller à Anfield. Mais au moins, ils ont montré cette combativité. Ils ont désormais un point et n’ont pas essuyé une nouvelle défaite. Ils ont une base sur laquelle s’appuyer », a tout d’abord déclaré l’ancien portier dans des propos rapportés par le Daily Mail.

Avant de poursuivre : « s’ils perdent contre Forest, ce sera un combat mental pour cette équipe. Il faut un mental différent pour mener une lutte contre la relégation que pour viser le titre de champion ou se battre pour une place en Ligue des champions. Quant à aborder les matchs avec nervosité, face à une équipe mal classée et qui pourrait se retrouver dans les trois derniers si le résultat ne suit pas, c’est un état d’esprit complètement différent. Je pense que les supporters seront derrière eux au coup d’envoi, mais dès les deux ou trois premiers moments difficiles, s’il y en a, ils vont se retourner contre les joueurs. Les joueurs vont devoir surmonter ça ». Réponse, ce dimanche à 15h15, au Tottenham Hotspur Stadium.