Montpellier - OM : Jorge Sampaoli salue le travail de ses troupes

Sur la pelouse du Montpellier HSC ce samedi (32e journée de Ligue 1), l'Olympique de Marseille pensait réaliser un joli coup en menant 3-2 dans le temps additionnel, le tout à dix contre onze après l'expulsion de Duje Caleta-Car. Mais dans les dernières secondes, Gaëtan Laborde a égalisé de la tête pour le club héraultais (3-3). Un résultat décevant pour la formation phocéenne mais après la rencontre, Jorge Sampaoli a tout de même mis en avant le caractère de ses hommes.

«Malheureusement, la fin de match nous a échappé. L'équipe a douté pour essayer de marquer un but de plus, mais ç'a été difficile. C'était un adversaire compliqué mais j'ai aimé l'énergie de l'équipe. On a réussi à marquer nos occasions et on aurait pu en mettre un de plus. Ils ont fait plus que ce qu'ils devaient faire, ils se sont tous sacrifiés. Nous avons fait un bon match mais malheureusement, ça nous a échappé dans le final. Nous avons essayé d'aller le chercher. (...) On s'est donnés à fond, on a représenté le maillot et je pense qu'on s'est tous sacrifiés ce soir», a lâché l'Argentin sur Canal +.