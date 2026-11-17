Jean-Michel Aulas n’écarte pas la possibilité de prendre davantage de responsabilités à la Fédération française de football si Philippe Diallo venait à être élu président de la FIFA. Interrogé par Le Figaro sur une éventuelle période d’intérim à la tête de la FFF, le vice-président délégué de l’instance a reconnu que le sujet n’avait pas encore été abordé concrètement, tout en se montrant ouvert à cette perspective.

La suite après cette publicité

« On n’en a pas parlé de manière concrète, mais ce sera une responsabilité partagée, en fonction des compétences des uns et des autres, avec Philippe et Jean-François (Vilotte, le DG). L’idée est de travailler en équipe plutôt que de tout confier à une seule personne. On en reparle en mars de l’année prochaine (sourire). Intéressé ? Bien sûr », a-t-il confié au quotidien. L’ancien président de l’OL ne ferme donc pas la porte à un rôle plus important dans l’organisation fédérale, alors que la candidature de Diallo à la succession de Gianni Infantino pourrait rebattre les cartes à la FFF.