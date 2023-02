Argentine : Emiliano Martinez regrette ses propos sur Louis Van Gaal

La suite après cette publicité

Malgré son tempérament sulfureux, Emiliano Martinez sait tout même reconnaître quand il va trop loin. Preuve en est avec son mea-culpa à Louis Van Gaal. Dans un entretien accordé à France Football, le gardien argentin est revenu sur le parcours de l’Argentine en Coupe du monde et notamment sur la finale face à la France. Le portier d’Aston Villa a également évoqué le quart de finale sous haute tension contre les Pays-Bas.

« Pays-Bas - Argentine, c’est un classique du football mondial. Avant le match, on s’est un peu cherchés. Eux disaient qu’ils allaient nous battre, nous aussi. Ils ont un peu trop parlé… Et nous avons réagi. Finalement, leurs déclarations ont alimenté notre flamme et, à la fin, on a explosé. Ç'a été un match tendu, des deux côtés il y a eu des comportements qu’on aurait pu éviter. On parle d’un match pour une place en demi, donc, forcément, c’était une bataille. (Louis) Van Gaal avait dit que s’ils allaient aux tirs au but, ils nous battraient. Peut-être que je l’ai un peu trop ouvert après le match (il s’en était pris verbalement au sélectionneur néerlandais). Je reconnais que j’aurais dû avoir plus de respect pour ce monsieur. »

