Les plans B du Barça en cas d'échec pour Lautaro Martinez

Cet été, de nombreux clubs de football vont avoir des problèmes financiers. Cela va forcément impacter le marché des transferts estival qui va être prêt à s'ouvrir, comme l'a avoué le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, Andoni Zubizarreta. Il va donc falloir être assez malin pour recruter et surtout avoir bon nombre de plans b. En Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone ont déjà commencé à plancher sur leur recrutement.

Du côté des Catalans, on connaît les pistes de longue date. Il s'agissait de Neymar, mais cette piste a pris du plomb dans l'aile ces derniers jours, notamment dû au fait qu'il est possible que le joueur flanche sous les sirènes du Paris SG pour une prolongation de contrat. Concernant la seconde idée, des dirigeants blaugranas, il s'agit de Lautaro Martinez, l'Argentin, qui affole les compteurs à l'Inter Milan.

Wissam Ben Yedder encore suivi

Mais cette fois aussi, cela ne va pas être simple, pour plusieurs raisons. La première c'est que le joueur ne semble pas se réjouir à l'idée de quitter la Lombardie où il s'exprime enfin clairement sous les ordres d'Antonio Conte et où il s'entend, semble-t-il, à merveille avec Romelu Lukaku. Second souci, son prix. Sa clause libératoire est de 100 millions d'euros et même en la réduisant en incluant Junior Firpo dans le deal, ça reste onéreux, malgré le talent de l'Argentin.

Alors, forcément, on commence à se dire que cette piste ne se conclura pas, en tout cas pas cet été, et qu'il faut réfléchir à d'autres idées pour suppléer Luis Suarez. Ainsi, selon les informations du Club de la Mitjanit deux autres noms sont dans la tête des dirigeants barcelonais. Le premier est un Français, il s'agit de Wissam Ben Yedder, déjà courtisé par les Blaugranas l'hiver dernier comme nous vous l'avions révélé et le second se nomme Timo Werner (RB Leipzig), même si l'Allemand semble se diriger vers Liverpool. En tout cas, le Barça a encore quelques idées.