Zinedine Zidane régale le Vélodrome et signe un but plein de classe

Zinédine Zidane a enflammé le Vélodrome lors de l’Universe League, un événement lié à la Kings League et suivi par près de 30 000 spectateurs. Toujours aussi élégant balle au pied, il a notamment offert une action extraordinaire : contrôle de poitrine parfait au milieu du terrain, orientation dans le sens du jeu puis passe extérieure du pied d’une précision chirurgicale pour Dimitri Payet, qui a pu conclure et porter le score à 8-0.

La suite après cette publicité

En seconde période, Zizou a rappelé qu’il n’avait rien perdu de son génie en inscrivant un superbe but après un crochet dans la surface. Avant de potentiellement prendre la tête des Bleus après le Mondial 2026, il a montré qu’à 52 ans, il avait encore de très beaux restes.