Liga
Barça : Lamine Yamal joue les pilotes de rally pendant ses vacances
1 min.
@Maxppp
Lamine Yamal profite de ses vacances de Noël, qu’il partage avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Il s’adonne à de nouvelles activités et, dans sa dernière publication, on peut le voir au volant d’un buggy dans le désert, pilotant à grande vitesse comme un pilote de rallye.
La suite après cette publicité
Il y a quelques jours, Lamine Yamal avait également été aperçu en train de disputer un petit match de football avec de jeunes fans sur les plages de Dubaï. Le joueur du FC Barcelone retrouvera les terrains lors du derby face à l’Espanyol, le 3 janvier à 21h.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Champion d’Europe français, exs du PSG et de l’OM… qui sont les visages de la sensation Le Mans en Ligue 2 ?
Explorer