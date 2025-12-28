Menu Rechercher
Barça : Lamine Yamal joue les pilotes de rally pendant ses vacances

Par André Martins
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Lamine Yamal profite de ses vacances de Noël, qu’il partage avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Il s’adonne à de nouvelles activités et, dans sa dernière publication, on peut le voir au volant d’un buggy dans le désert, pilotant à grande vitesse comme un pilote de rallye.

FCB World
Il y a quelques jours, Lamine Yamal avait également été aperçu en train de disputer un petit match de football avec de jeunes fans sur les plages de Dubaï. Le joueur du FC Barcelone retrouvera les terrains lors du derby face à l’Espanyol, le 3 janvier à 21h.

Pub. le - MAJ le
Liga
Barcelone
Lamine Yamal

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
