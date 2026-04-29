LdC : le discours puissant de Vincent Kompany à son vestiaire
Hier soir, Vincent Kompany était en tribunes pour suivre le choc entre le PSG et le Bayern Munich. Contrairement à Luis Enrique, le Belge n’a pas apprécié de suivre le match en hauteur, lui qui était suspendu pour cette 1/2 finale aller de Ligue des Champions. Après la défaite 5 à 4 de son équipe au Parc des Princes, l’ancien joueur de Manchester City a vite souhaité retrouver ses troupes comme l’explique Bild ce mercredi. Il est vite descendu dans les vestiaires afin de faire un discours.
Malgré la déception de ses joueurs, Kompany a «tenu des propos élogieux et optimistes en vue du match retour mercredi prochain à l’Allianz Arena» selon la publication allemande. Kompany a dit à ses joueurs qu’il a aimé que son équipe ne baisse pas les bras après avoir été menée 5 à 2. Bien qu’il n’ait pas apprécié deux décisions arbitrales, notamment le pénalty accordé au PSG, le Belge est reparti satisfait de Paris. Il compte bien prendre sa revanche mercredi prochain à domicile. Cette fois-ci, il sera sur le banc pour guider ses hommes.
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