Emmanuel Grégoire défend Kylian Mbappé après ses propos sur le RN

Malgré lui, Kylian Mbappé continue de faire réagir après ses propos sur le RN et l’extrême droite, tenus lors d’un entretien accordé à Vanity Fair. Le capitaine de l’équipe de France y affirmait notamment que les joueurs ne sont pas « déconnectés de ce qui se passe dans notre pays », expliquant que la montée de certains partis politiques concerne directement les citoyens, y compris les sportifs de haut niveau…

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Quelques jours après cette prise de position, Emmanuel Grégoire, actuel maire de Paris, a tenu à lui apporter son soutien sur X. « Les sportifs, les artistes et toutes les figures publiques ont non seulement le droit, mais la légitimité de s’exprimer politiquement », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Plein soutien à Kylian Mbappé, enfant du Grand Paris, qui s’est positionné clairement contre le RN et l’extrême droite », a-t-il ajouté. Une sortie qui vient encore une fois renforcer le débat autour de la parole des sportifs dans le paysage politique français.