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Emmanuel Grégoire défend Kylian Mbappé après ses propos sur le RN

Par Allan Brevi
1 min.
Emmanuel Grégoire, maire de Paris @Maxppp

Malgré lui, Kylian Mbappé continue de faire réagir après ses propos sur le RN et l’extrême droite, tenus lors d’un entretien accordé à Vanity Fair. Le capitaine de l’équipe de France y affirmait notamment que les joueurs ne sont pas « déconnectés de ce qui se passe dans notre pays », expliquant que la montée de certains partis politiques concerne directement les citoyens, y compris les sportifs de haut niveau…

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Emmanuel Grégoire
Les sportifs, les artistes et toutes les figures publiques ont non seulement le droit, mais la légitimité de s'exprimer politiquement.

Plein soutien à Kylian Mbappé, enfant du Grand Paris, qui s’est positionné clairement contre le RN et l'extrême droite.
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Quelques jours après cette prise de position, Emmanuel Grégoire, actuel maire de Paris, a tenu à lui apporter son soutien sur X. « Les sportifs, les artistes et toutes les figures publiques ont non seulement le droit, mais la légitimité de s’exprimer politiquement », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Plein soutien à Kylian Mbappé, enfant du Grand Paris, qui s’est positionné clairement contre le RN et l’extrême droite », a-t-il ajouté. Une sortie qui vient encore une fois renforcer le débat autour de la parole des sportifs dans le paysage politique français.

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