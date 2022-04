JT Foot Mercato : le PSG lance les grandes manœuvres

La suite après cette publicité

Le PSG a des raisons d'y croire pour Pogba

Si la priorité du PSG est de prolonger Kylian Mbappé, The Athletic révèle que le club parisien surveille un potentiel successeur au crack de Bondy. Il s'agit de la nouvelle sensation européenne, Darwin Núñez le buteur du SL Benfica qui marche sur l'eau depuis quelques mois avec le club portugais. Pour se l'offrir, il faudra tout d'abord se défaire de la forte concurrence. Le Barça, l'Atletico de Madrid, Chelsea, Manchester United et Newcastle sont notamment sur le dossier. Les dirigeants lisboètes réclament pas moins de 70 M€ pour lâcher l'Uruguayen. Mais selon nos informations, la priorité absolue pour le Paris Saint-Germain c'est bien Paul Pogba. Le milieu de terrain mancunien est prêt à venir au PSG et Leonardo s'est déjà entretenu avec le joueur. Le club de la capitale a clairement l'avantage face à ses concurrents dans le dossier, malgré les rumeurs, la Juventus ne serait pas spécialement intéressée.

Robert Lewandowski a choisi son futur club !

Un véritable coup de tonnerre qui annonce la couleur du prochain mercato estival. Selon les informations du média polonais TVP Sport, Robert Lewandowski a décidé de s'engager avec le FC Barcelone la saison prochaine, la direction bavaroise étant déjà informée de cette décision. Visiblement, l'attaquant de 33 ans a été lassé par l'attitude du club allemand, qui a bien trop tardé à lui proposer une prolongation de contrat. Selon la presse espagnole, il faudra débourser environ 65 M€ pour s'offrir les services du serial buteur. On rappelle qu'il est lié au Bayern Munich jusqu'en 2023. Une information qui mettrait donc un terme à la rumeur Erling Haaland au Barça.

Le Real Madrid rêve toujours d'Erling Haaland mais...

Associer Kylian Mbappé et Erling Haaland sous le maillot merengue, c'est le rêve de Florentino Pérez. Mais s'il faut en choisir un, le président de la Casa Blanca optera pour le Français. C'est ce que rapporte le journal espagnol Sport, qui explique que le Real Madrid serait freiné par les potentiels frais annexes à payer pour le cyborg norvégien. Car oui, en plus des 75M d'euros de sa clause libératoire, il faudrait payer une commission de 40 M€ à Mino Raiola, l'agent du joueur, et une autre de 30 M€ à Alf-Inge Haaland, le père de l'attaquant star. Sport parle d'une opération totale de 215 M€, et ce, sans compter le salaire. Des chiffres mirobolants.