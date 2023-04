Naples - AC Milan : les compositions sont tombées !

Le Napoli entame sa dernière ligne droite vers la course au titre et croise ce soir l’AC Milan (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). Toutefois, les Rossoneri chercheront à obtenir la victoire puisque si le score en reste là entre l’AS Roma et la Sampdoria, ils seront éjectés des places qualificatives pour la ligue des Champions.

Comme annoncé depuis le début de la semaine, Giovanni Simeone prend la place d’un Victor Osimhen out dans le 4-3-3 de Spalletti. Et bien évidement Kvaratskhelia est présent sur l’aile gauche pour mettre le bazar dans la défense des Lombards. Du côté Rouge et Noir d’ailleurs, c’est le retour de l’inénarrable 4-2-3-1 de Stefano Pioli. Kjaer est associé à Tomori - à cause de la blessure de Kalulu avec les Espoirs - tandis que Krunic hérite de la place de numéro 10.

Les compositions officielles :

Naples : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Simeone, Kvaratskhelia

AC Milan : Maignan - Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez - Tonali, Bennacer - Diaz, Krunic, Leao - Giroud