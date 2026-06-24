Mercato : le PSG est en discussion pour un international français

Sacré champion d’Europe pour la deuxième année consécutive, le Paris Saint-Germain aborde cet été 2026 assez sereinement. L’idée est d’apporter quelques retouches sans tout bouleverser. Cela dépendra aussi des départs. Kang-in Lee, qui est dragué par l’Atlético de Madrid, Gonçalo Ramos, qui est dans le viseur de l’AC Milan, ou encore Lucas Chevalier, qui souhaite retrouver un poste de numéro 1, sont potentiellement sur le départ. Randal Kolo Muani, lui, veut définitivement s’en aller après deux prêts. C’est aussi la volonté du PSG qui veut en tirer le meilleur prix.

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Ce matin, la presse italienne évoque un accord quasiment trouvé entre le Français et la Juventus autour d’un contrat de 3 ans, avec une année en option supplémentaire. En revanche, aucun terrain d’entente n’a été encore trouvé entre la Vieille Dame, qui veut mettre entre 30 et 35 M€, et Paris, qui en attend au moins 40. Si d’autres formules sont explorées, c’est toujours le statu quo pour le moment. En parallèle, les Bianconeri et les champions de France discutent pour un autre joueur. C’est ce qu’assure la Gazzetta dello Sport ce mercredi.

Le PSG suit Thuram

Ainsi, la publication au papier rose révèle que Khéphren Thuram (25 ans) est régulièrement cité lors des conversations entre les dirigeants piémontais et parisiens. Elle précise que le PSG est intéressé par le Français, qui avait déjà été suivi par le passé. La Juve, qui veut recruter libre Leon Goretzka, voit cela d’un bon œil. La GdS ajoute que le milieu tricolore est intéressé par le défi parisien. Il apprécie davantage le PSG que les clubs de Premier League qui lui ont été proposés ces dernières semaines. En effet, évoluer en France dans un club ambitieux et qui ne cesse de progresser n’est pas pour lui déplaire.

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D’autant que cela pourrait être un bon tremplin pour s’imposer durablement chez les Bleus, lui qui n’a pas été sélectionné pour la Coupe du Monde 2026. Auteur de 45 matches toutes compétitions confondues la saison dernière (4 buts et 5 assists), l’ancien joueur de Nice est sous contrat jusqu’en juin 2029 à Turin. Pour le recruter, il faudra compter environ 40 M€ selon le média transalpin. Le PSG est donc prévenu. Il reste à savoir si l’écurie francilienne ira au bout de son idée ou pas. La balle est dans son camp et celle de Khéphren Thuram, qui a une belle cote cet été.