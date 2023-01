PSG : Galtier justifie le retour à une défense à 3

C’était la surprise du chef concoctée par Christophe Galtier ce mercredi soir au Parc des Princes. Le PSG s’est présenté dans un 3-4-2-1, avec Danilo en défense aux côtés de Marquinhos et Sergio Ramos. Un système qui avait été mis au placard au fil de la saison, et surtout en raison du manque de solutions en défense. Au micro de Canal Plus, l’entraîneur français a expliqué pourquoi il avait ressorti ce schéma tactique.

« Pour être transparent, on n’avait pas travaillé dans cette organisation avant le match. Mais ayant échangé avec mes cadres et en remarquant certaines choses durant les deux derniers jours, j’ai décidé de revenir dans ce système-là, dans lequel nous avions été très performant en début de saison. (…) Ce soir, c’était les circonstances qui m’imposaient de jouer dans ce système-là », a-t-il expliqué.

