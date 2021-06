Mercato : les Fennecs vont dynamiter le marché !

Les Fennecs ont toujours la cote ! Comme souvent ces dernières années, les internationaux algériens vont dynamiter le marché des transferts estival. Arrivé en 2016 au Betis, Aissa Mandi (29 ans) a quitté libre les Andalous il y a quelques jours. Sauf grosse surprise, le défenseur devrait poser ses valises à Villarreal. Egalement en fin de contrat à Schalke 04, qui a été relégué, Nabil Bentaleb (26 ans) attise les convoitises.

Des affaires à saisir !

Comme révélé sur notre site, deux clubs sont sur le coup en Premier League, dont un qui a même déjà fait une offre. Des écuries en Turquie, en Italie ainsi qu'au Qatar se sont aussi penchées sur son cas. Le joueur et son entourage vont étudier toutes ces pistes avant de trancher. Recruté libre par l'OL en octobre dernier, Djamel Benlamri (31 ans) avait signé pour un an, plus une année en option.

Alors que les Gones ne vont pas lever son option, des écuries turques, ainsi qu'au Moyen-Orient, s'étaient positionnées selon nos informations. Une tendance confirmée par le joueur. « Pour l’instant je suis concentré avec l’équipe nationale, j’ai des offres au Qatar, je vais terminer le stage et on va voir ce que l’avenir nous réserve », a-t-il précisé en sélection. Déjà au Qatar, à Al-Sadd, Baghdad Bounedjah (29 ans) rêverait toujours d'Europe. Il a avoué avoir été courtisé par Brighton.

Les Algériens de L1 attirent les regards

Toutefois, son club, où il est sous contrat jusqu'en 2024, ferme la porte à un départ. Autre attaquant des Verts à avoir la cote : Andy Delort (29 ans). Auteur d'une belle saison à Montpellier, le joueur fait saliver deux clubs au Qatar. Mais pas que. Delort intéresse aussi des clubs en France, en Espagne et en Allemagne. Toujours en Ligue 1, Zinedine Fehrat (28 ans) va chercher à quitter Nîmes cet été. Et plusieurs écuries sont prêtes à sauter sur l'occasion.

Ainsi, le joueur sous contrat jusqu'en 2022 a des touches en Turquie. D'après nos informations, en plus d'un club de haut de tableau en L1, l'AS Saint-Étienne, Glasgow Rangers et Sassuolo l'ont à l'oeil. Comme lui, Farid Boulaya (28 ans) n'ira pas au bout de son bai à Metz, qui s'achève dans un an. Il faut dire que l'Algérien, qui veut jouer l'Europe, a des touches en Frances et à l'étranger. L'Equipe expliquait récemment que les Messins espéraient récupérer 4 millions d'euros grâce à sa vente.

Les Fennecs secouent le mercato !

A 31 ans, Ryad Boudebouz lui aussi va changer d'air. Sous contrat jusqu'en 2022, le natif de Colmar n'entre pas dans les plans de Claude Puel et de l'ASSE. Angers a été cité comme un point de chute potentiel. A l'étranger, Adam Ounas (24 ans) arrive aussi à un tournant de son aventure à Naples, puisqu'il sera libre dans un an. Prêté à plusieurs reprises, l'ancien de Bordeaux ne sera pas retenu. Les Partenopei cherchent à le vendre. Un montant de 10 millions d'euros a été évoqué en Italie.

Mais ce prix paraît élevé pour un joueur à qui il reste un an de contrat. Malgré tout, Bologne, Sassuolo et le Torino suivraient sa situation. Comme lui, Rachid Ghezzal (29 ans) a quitté la Ligue 1 il y a quelques années. Cette saison, le Fennec a été très bon à Besiktas, club auquel il était prêté par Leicester. A un an de la fin de son bail chez les Foxes, le natif de Décines attire les regards.

La belle saison de Ghezzal lui ouvre des portes

Rappelons qu'il été décisif dans l'obtention du doublé coupe-championnat de Turquie et qu'il a terminé l'année avec 8 buts et 18 passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues ! Selon nos informations, Besiktas veut le conserver définitivement et travaille en ce sens. Mais d'autres écuries turques (Fenerbahçe, Galatasaray), ainsi que la Fiorentina, où il a déjà été prêté, et des clubs du Moyen-Orient sont aussi séduits. Ghezzal prend donc le temps de la réflexion, lui qui est en quête de stabilité après plusieurs prêts et qui veut s'inscrire dans un projet sportif ambitieux en club. Ce qui pourrait lui permettre d'atteindre ses objectifs en sélection, à savoir participer à la prochaine CAN et au Mondial 2022.

Egalement en Turquie, Sofiane Feghouli (31 ans) est encore lié à Galatasaray pour une année. Alors que l'écurie turque tente de le mettre sur le marché, le joueur, lui, n'a reçu aucune proposition concrète pour le moment d'après nos informations. Autre cadre de cette sélection algérienne, le capitaine Riyad Mahrez (30 ans) n'échappe pas aux rumeurs mercato. Très apprécié par Pep Guardiola, le footballeur sous contrat jusqu'en 2023 ne sera pas poussé vers la sortie par Manchester City. Toutefois, la presse anglaise précise que les Skyblues ne fermeront pas la porte en cas d'offre conséquente. Ainsi, son nom a été lié au Barça. Mais l'opération paraît compliquée financièrement pour les Blaugranas endettés. L'été va donc être animé pour les Fennecs !