Real Madrid : le but sublime d’Arda Güler en vidéo

Le Real Madrid défie Séville au Bernabéu en ce moment même, pour cette belle affiche de la 9e journée de championnat espagnol. Et les Merengues ont pris l’avantage face à l’écurie andalouse, grâce à un superbe but d’Arda Güler.

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Servi par Yan Diomandé, l’international turc a parfaitement brossé le ballon pour le déposer juste en-dessous de la barre et ouvrir le score. A noter tout de même qu’il aurait pu être expulsé quelques minutes plus tôt en raison d’un coup de coude sur Peque.