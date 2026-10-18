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Real Madrid : le but sublime d’Arda Güler en vidéo
1 min.
@Maxppp
Le Real Madrid défie Séville au Bernabéu en ce moment même, pour cette belle affiche de la 9e journée de championnat espagnol. Et les Merengues ont pris l’avantage face à l’écurie andalouse, grâce à un superbe but d’Arda Güler.
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🤩 | FANTASTIQUE Arda Guler qui ouvre le score pour le Real Madrid d’une FRAPPE SOMPTUEUSE ! 🚀 Suivez la rencontre en direct sur DAZN. 📲 #LALIGA #RealMadridSevilla https://t.co/GG1yq6t2XR— DAZN France (@DAZN_FR) October 18, 2026
Servi par Yan Diomandé, l’international turc a parfaitement brossé le ballon pour le déposer juste en-dessous de la barre et ouvrir le score. A noter tout de même qu’il aurait pu être expulsé quelques minutes plus tôt en raison d’un coup de coude sur Peque.
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