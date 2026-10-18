Menu Rechercher
Commenter 3
Liga

Real Madrid : le but sublime d’Arda Güler en vidéo

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Arda Guler @Maxppp
Real Madrid 3-0 Séville

Le Real Madrid défie Séville au Bernabéu en ce moment même, pour cette belle affiche de la 9e journée de championnat espagnol. Et les Merengues ont pris l’avantage face à l’écurie andalouse, grâce à un superbe but d’Arda Güler.

La suite après cette publicité

Servi par Yan Diomandé, l’international turc a parfaitement brossé le ballon pour le déposer juste en-dessous de la barre et ouvrir le score. A noter tout de même qu’il aurait pu être expulsé quelques minutes plus tôt en raison d’un coup de coude sur Peque.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Arda Güler

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Arda Güler Arda Güler
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier