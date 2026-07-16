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Lille : Aïssa Mandi a retrouvé un club

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Aissa Mandi sous les couleurs de la sélection algérienne @Maxppp

Rentré de la Coupe du Monde 2026, le défenseur Aïssa Mandi a retrouvé un club. Après deux saisons passées au LOSC (40 matches disputés la saison dernière), le défenseur algérien, qui était libre de tout contrat, fait son retour en Liga.

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«Le Levante UD et Aïssa Mandi sont parvenus à un accord pour que le défenseur international algérien rejoigne les rangs du club et renforce la défense de l’équipe levantine jusqu’en juin 2028», annonce le club espagnol.

Pub. le - MAJ le
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