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Lille : Aïssa Mandi a retrouvé un club
1 min.
@Maxppp
Rentré de la Coupe du Monde 2026, le défenseur Aïssa Mandi a retrouvé un club. Après deux saisons passées au LOSC (40 matches disputés la saison dernière), le défenseur algérien, qui était libre de tout contrat, fait son retour en Liga.
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🆕🤝 Aïssa Mandi refuerza la defensa del #LevanteUD.— Levante UD (@LevanteUD) July 16, 2026
🔗 https://t.co/MJNPHP4cad
¡Bienvenido, Aïssa! 🐸 pic.twitter.com/ZgTBjdhu9v
«Le Levante UD et Aïssa Mandi sont parvenus à un accord pour que le défenseur international algérien rejoigne les rangs du club et renforce la défense de l’équipe levantine jusqu’en juin 2028», annonce le club espagnol.
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