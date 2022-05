Le Bayern Munich annonce la signature de Noussair Mazraoui

La suite après cette publicité

Malgré un 32e sacre en Bundesliga décroché à trois journées de la fin de la saison, le Bayern Munich n'a pas réussi à se montrer compétitif dans toutes ses compétitions, avec une élimination en quart de finale de la Ligue des Champions face à Villarreal et une sortie de la Coupe d'Allemagne par la petite porte en raison d'une claque reçue sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach. Un seul titre, bien fêté par les Bavarois devant leur public aux dépens de son rival, le Borussia Dortmund (3-1), mais le club munichois n'avait pas été épargné par la presse outre-Rhin après la débâcle européenne.

Niveau mercato, la direction bavaroise avait du pain sur la planche tout au long de cet exercice. En effet, le board du FCB a réussi à boucler les prolongations de contrat de plusieurs de ses cadres : le Français Kingsley Coman (jusqu'en 2027) ainsi que les Allemands Leon Goretzka (2026), Joshua Kimmich (2025) et les dernières en date, celles du Raumdeuter Thomas Müller et de Manuel Neuer jusqu'en 2024. À côté de cela, Michaël Cuisance a quitté Munich pour Venise l'hiver dernier, suivi du départ prévu cet été de Niklas Süle en fin de contrat au Borussia Dortmund. Néanmoins, le champion d'Allemagne en titre a enregistré sa première recrue estivale.

Un contrat à 8 millions d'euros

En effet, le Bayern Munich a annoncé la future arrivée du latéral droit marocain Noussair Mazraoui, sa signature étant effective le 1er juillet prochain, soit à la fin de son bail avec l'Ajax Amsterdam, sacré champion des Pays-Bas. «Le FC Bayern a signé Noussair Mazraoui. Le joueur de 24 ans quitte l'Ajax Amsterdam pour Munich dans le cadre d'un transfert gratuit pour la nouvelle saison et a signé avec les champions d'Allemagne jusqu'en 2026», peut-on lire sur le communiqué de presse. Pur produit de la formation amstellodamoise, le défenseur de 24 ans est devenu en quelques saisons l'une des références à son poste en Eredivisie et s'est notamment distingué à l'échelle continentale lors de l'épopée ajacide lors de la Ligue des Champions 2018/2019, éliminant le Real Madrid et la Juventus en phase finale. Pouvant également évoluer au milieu de terrain, il viendra renforcer le couloir droit de Julian Nagelsmann, qui devrait faire jouer Benjamin Pavard en défense centrale la saison prochaine.

Conseillé précédemment par feu Mino Raiola, le Lion de l'Atlas aux 12 sélections (2 buts), en brouille avec son sélectionneur Vahid Halilhodzic à six mois de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, était d'abord pressenti au FC Barcelone ou encore à Arsenal avant de s'engager en Bavière. Selon les informations de Bild, le natif de Leiderdorp touchera un salaire annuel de 8 millions d'euros. Il aura donc disputé 137 matches sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam pour 10 buts et 9 passes décisives, remportant deux Championnats des Pays-Bas (2019, 2021, 2022), deux coupes nationales (2019, 2021) et une Supercoupe (2019).