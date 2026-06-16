Arsenal, EdF : William Saliba raconte la pire période de sa carrière

À l’automne 2020, le parcours de William Saliba a bien failli basculer. Tout juste arrivé à Arsenal après son transfert depuis Saint-Étienne, le défenseur français a traversé alors une période particulièrement sombre, marquée par le décès de sa mère, une motivation en berne et une intégration compliquée dans un environnement totalement nouveau. Comme le raconte L’Équipe, le joueur découvrait un vestiaire exigeant et une intensité physique élevée en Premier League, alors même qu’il n’avait pas encore digéré un deuil profondément intime. Dans ce contexte, ses proches décrivent un jeune homme très affecté, parfois mutique, loin de l’image du défenseur sûr de lui qu’il est aujourd’hui.

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Sportivement, la situation s’est dégradée rapidement. Écarté des plans de Mikel Arteta, Saliba n’a pas disputé pas les premières rencontres officielles et s’est même retrouvé à évoluer avec les U23, un déclassement difficile à vivre pour un joueur recruté pour environ 30 M€. « J’étais vraiment mal, je n’étais jamais dans le groupe », confiera-t-il plus tard, évoquant une période où tout s’est mélangé entre doutes sportifs et souffrance personnelle. Peu à peu, l’idée d’un départ s’est imposé comme une nécessité pour se relancer. En janvier, il a quitté Londres en prêt, avec des pistes à Leeds et Nice, avant de choisir l’OGC Nice. Un choix décisif : ce passage en France lui permet de retrouver du temps de jeu, de la confiance, mais aussi un équilibre mental, avant son retour progressif au plus haut niveau, qui l’amènera ensuite à s’imposer durablement à Arsenal et avec les Bleus.