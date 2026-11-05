Ligue Europa : le classement après la 4e journée

Fin de cette 4e journée de Ligue Europa après les derniers matchs du soir. Trois clubs se disputent la tête avec un sans-faute : Benfica, Bournemouth et Ferencvaros. Après son succès face à Leverkusen (1-0), l’Olympique de Marseille gagne quelques places et se retrouve désormais 31e de la phase de ligue, avec 3 points.

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Tenu en échec par la Real Sociedad (1-1), l’Olympique Lyonnais est 13e, tandis que le Stade Rennais occupe la 17e place après son match nul face à l’Olympiakos (0-0). La Juventus est 5e, Sunderland 11e, tandis que l’AC Milan coule et pointe à présent à la 28e place après sa défaite face à Ferencvaros (0-2).

Le classement complet de la Ligue Europa.