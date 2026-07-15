L’OL fonce sur Loïs Openda

L’attaque lyonnaise est en plein chantier estival. Avec le retour d’Endrick au Real Madrid, la direction rhodanienne se retrouve dans l’obligation de recruter un renfort de poids pour épauler le talentueux Rémi Himbert à la pointe de l’attaque. Matthieu Louis-Jean a d’abord exploré plusieurs pistes outre-Manche. Les profils de Youssef Chermiti (Rangers) et de Claudio Braga (Heart of Midlothian) ont été étudiés de près, mais ces deux dossiers, jugés particulièrement complexes, n’ont aujourd’hui que très peu de chances d’aboutir. Face à ce constat, l’Olympique Lyonnais a décidé de flairer la bonne affaire en ciblant une vieille connaissance de la Ligue 1 : Loïs Openda.

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Le profil de l’international belge (33 sélections) a évidemment de quoi séduire, même si sa cote a pris un sérieux coup dans l’aile ces derniers mois. Après avoir littéralement explosé à Lens lors de la saison 2022-2023 (21 buts) et confirmé son statut de serial buteur au RB Leipzig (41 réalisations et 18 passes décisives en 93 matchs), l’attaquant de 26 ans sort d’un exercice catastrophique à la Juventus. Prêté à la Vieille Dame l’an passé avec une option d’achat obligatoire de 42,5 M€, Openda n’a trouvé le chemin des filets qu’à 2 reprises en 34 matchs. Une méforme vertigineuse qui lui a même barré la route de la Coupe du Monde 2026.

L’OL très chaud sur Openda

Aujourd’hui, le club piémontais ne compte plus sur lui et cherche activement à le céder en prêt, avec l’espoir qu’il se refasse la cerise et reprenne de la valeur sur le marché. Cette situation contractuelle attire logiquement les convoitises. Le RC Lens est déjà sur le coup depuis un bon moment. Jean-Louis Leca pousse pour le faire revenir à Bollaert, offrant un cadre familier et l’opportunité de disputer la Ligue des Champions. Mais le club artésien fait face à un obstacle majeur : le salaire astronomique du joueur, lié à la Juve jusqu’en 2030, qui est totalement incompatible avec la grille salariale lensoise sans un coup de pouce du club italien.

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C’est précisément sur ce point que l’OL compte faire la différence. Disposant d’une marge de manœuvre légèrement plus conséquente que le club nordiste pour absorber les émoluments de l’attaquant, le board rhodanien, qui doit jouer les barrages de la Ligue des Champions début août, croit fermement en ses chances. Si l’aspect financier penche en faveur de Lyon, Matthieu Louis-Jean devra tout de même se montrer extrêmement persuasif. Entre l’attachement affectif du joueur pour le RC Lens et la concurrence d’autres écuries européennes agressives sur le dossier (à l’image de Coventry, également en discussion avec la Juventus), la bataille s’annonce rude. Les prochains jours seront déterminants dans ce chassé-croisé haletant.