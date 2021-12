La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens revient ce lundi pour le onzième bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Toujours leader de ce classement, Robert Lewandowski est cependant resté muet contre Mayence (2-1). Moins en vue qu'à l'accoutumée, l'attaquant polonais du Bayern Munich dispose toujours d'un incroyable bilan de 16 buts en 15 matches et devance d'une courte tête Deniz Undav.

Le joueur de l'Union Saint-Gilloise dispose des mêmes statistiques, mais avec trois matches disputés de plus. Le buteur allemand est resté muet hier lors du succès 2-0 des siens contre Malines et se hisse donc à la deuxième place. Nouvelle arrivée en revanche sur la troisième marche du podium. Inarrêtable en Serie A, Dušan Vlahovic n'en finit plus d'impressionner et reste sur un doublé lors de l'éclatante victoire de la Fiorentina contre Salernitana (4-0). Le buteur serbe facture pas moins de 15 buts en 17 matches et poursuit sur sa lancée.

Patrik Schick remonte fort

Juste derrière, on retrouve Michael Frey à la quatrième place. Le buteur suisse n'a pas marqué lors de la défaite 3-2 d'Antwerp contre le Standard de Liège. Il se retrouve bloqué à 15 buts en 18 matches. Cinquième malgré la défaite 5-2 de son équipe contre l'Eintracht Francfort, Patrik Schick reste sur un doublé après avoir marqué un quadruplé la semaine précédente. L'attaquant tchèque comptabilise 14 buts en 12 matches et avance à vive allure. Accroché contre le Servette Genève avec Bâle (2-2), Arthur Cabral n'avance pas, mais dispose tout de même de 14 buts en 16 matches.

En septième position, on retrouve Mohamed Salah buteur sur penalty contre Aston Villa (1-0) et qui porte désormais son total de réalisations à 14 en 16 matches. Également décisif, Karim Adeyemi s'est fendu d'un triplé lors de la victoire 5-0 contre Tyrol. Le jeune attaquant allemand se voit affublé de 14 buts en 17 matches. Des chiffres similaires de ceux d'Artem Dovbyk. Le buteur ukrainien a cependant disputé plus de minutes de jeu. Contre Mariupol vendredi, il a de nouveau marqué sur penalty lors d'une victoire 3-0.

Enfin, Ciro Immobile arrive dixième avec 13 buts en 15 matches. Avec la Lazio, il n'a cependant pas trouvé la faille hier contre Sassuolo lors d'une défaite 2-1. Onzième et douzième, Karim Benzema (Real Madrid) et Gamid Agalarov (Ufa) échouent de peu avec 13 buts inscrits. C'est un peu mieux que Giovanni Simeone (Hellas) qui compte 12 buts. Derrière, Erling Haaland (Borussia Dortmund), Jonathan David (Lille), Giovanni Simeone (Hellas), Luis Diaz (Porto), Kelvin Yeboah (Sturm Graz), Darwin Nunez (Benfica), Jelle Vossen (Zulte Waregem) et Viktor Tsygankov (Dynamo Kiev) échouent un peu plus loin avec 11 buts.

Le classement des tops buteurs européens

1) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 16 buts en 15 matches (1271 minutes)

2) Deniz Undav (25 ans/Union Saint-Gilloise/Allemagne) – 16 buts en 18 matches (1564 minutes)

3) Dušan Vlahovic (21 ans/Fiorentina/Serbie) - 15 buts en 17 matches (1520 minutes)

4) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 15 buts en 18 matches (1434 minutes)

5) Patrik Schick (25 ans/Bayer Leverkusen/Tchéquie) - 14 buts en 12 matches (934 minutes)

6) Arthur Cabral (23 ans/FC Bâle/Brésil) - 14 buts en 16 matches (1302 minutes)

7) Mohamed Salah (29 ans/Liverpool/Égypte) - 14 buts en 16 matches (1440 minutes)

8) Karim Adeyemi (19 ans/Salzbourg/Allemagne) - 14 buts en 17 matches (1197 minutes)

9) Artem Dovbyk (24 ans/Dnipro-1/Ukraine) - 14 buts en 17 matches (1509 minutes)

10) Ciro Immobile (31 ans/Lazio/Italie) - 13 buts en 15 matches (1276 minutes)