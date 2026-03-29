Italie : Gatti «veut mourir» pour son pays

Dans une interview accordée à Rai Sport, Federico Gatti n’a pas mâché ses mots à propos du match de mardi prochain contre la Bosnie. Dans l’enfer du stade Zenica, la Nazionale voudra chasser ses démons du passé et enfin, retrouver le chemin d’une Coupe du Monde pour la première fois depuis 2014. «C’est un match crucial et nous devons y mettre toute notre énergie. Je suis sûr que nous aurons cette envie de mourir jusqu’au bout pour nos coéquipiers, et c’est comme ça que nous obtiendrons toujours des résultats. L’état du terrain parlera de lui-même, mais ce sera un match très difficile. Je n’ai jamais joué en Bosnie, mais on m’a dit que le terrain est petit, que les supporters sont là, et que ce sera un vrai défi».

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Il a poursuivi. «Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Je n’aime pas parler avant les matchs. De nos jours, tout le monde se croit autorisé à juger. Ce match peut changer notre avenir, nous devons l’aborder sous cet angle, et c’est tout. Laissons les discussions aux autres. Le sélectionneur a insufflé de la brillance et de l’énergie. Les résultats contribueront ensuite à consolider le groupe ; c’est un cheminement. Le terrain de Zenica ? J’ai joué sur des terrains bien pires. Je ne sais pas quelles seront les conditions, mais nous devrons être prêts à tout. Ce match est tellement important que quoi qu’il arrive, il arrivera, mais nous devrons tout donner à 110 %».