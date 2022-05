PSG : les joueurs et le staff l'ont mauvaise

La suite après cette publicité

La saison du PSG est pratiquement terminée. Certes, il y a ce match face à Troyes (à suivre en direct sur Foot Mercato dès 21h) à disputer ce soir, puis, les deux dernières journées de championnat face à Montpellier et Metz. Mais du côté de Paris, on a logiquement la tête à la saison prochaine, alors que le titre de Ligue 1 est déjà assuré depuis un moment et que les Parisiens n'ont pas réussi à se faire une place en finale de Ligue des Champions.

De nombreux dossiers vont animer le mercato du club, à commencer par l'avenir de Kylian Mbappé, qui pourrait bien être réglé dans les jours à venir. Mais pas que, puisqu'il faut aussi choisir un nouvel entraîneur, et renforcer l'équipe à bien des positions... L'été va être chaud. Et avant cette dernière journée de Ligue 1, il y aura un stage au Qatar...

Tout le monde attend les vacances

Les Parisiens s'envoleront ainsi pour le pays du Moyen-Orient du 14 au 16 mai. Et comme l'indique l'Equipe, ce mini-voyage à des fins purement commerciales et sans réel intérêt sportif ne ravit personne dans le vestiaire. De même pour le staff qui n'a pas protesté auprès de la direction, mais qui n'en pense pas moins en privé, et qui a « hâte d'être en vacances » selon le journal sportif.

Ramos, Kehrer, Draxler et Navas vont eux s'envoler au Rwanda pour trois jours cette semaine, toujours pour un voyage commercial, et ça n'a pas plu aux quatre joueurs. Autant dire que du côté de Paris, tout le monde attend la fin de la saison avec impatience. Pour se reposer, se ressourcer, et dans beaucoup de cas, se trouver un nouveau club...

Exclusivement pour Foot Mercato, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offert et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.