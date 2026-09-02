OM : le message d’adieu de Quinten Timber

Hier soir, Quinten Timber a finalement quitté l’Olympique de Marseille sur le gong. Le Néerlandais a rejoint Crystal Palace. Avant de se lancer dans sa nouvelle aventure, Timber a eu quelques mots pour l’écurie phocéenne sur Instragam.

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«Ce fut un honneur et un privilège de porter ce maillot et de représenter ce club historique. Dès le premier jour, tu m’as fait me sentir comme chez moi, et je serai toujours reconnaissant pour les personnes que j’ai rencontrées, les souvenirs que nous avons partagés et tout ce que j’ai vécu pendant mon séjour à Marseille. Ces six mois sont venus avec leurs hauts et leurs bas, mais chaque moment, chaque défi et chaque expérience m’ont aidé à grandir, sur le terrain et en dehors. Je pars avec rien que de la gratitude et de la fierté pour le temps que j’ai passé ici. À mes coéquipiers, au staff, à tous les membres du club, et aux incroyables fans, merci pour votre soutien, votre passion, et pour m’avoir montré ce que signifie vraiment faire partie de l’Olympique de Marseille. Allez L’OM».