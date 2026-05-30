LdC, Arsenal : un tweet d’Eberechi Eze datant de 2015 refait surface avant la finale
À quelques heures de la finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, Eberechi Eze a affiché une grande confiance dans le camp des Gunners. Tout juste sacré Champion d’Angleterre, le milieu offensif anglais a balayé les critiques autour du club londonien et insisté sur la dynamique positive qui entoure son équipe avant ce rendez-vous majeur à Budapest. Dans des propos relayés par Sky Sports, le joueur s’est montré ambitieux à l’approche de cette finale, évoquant un moment potentiellement historique pour Arsenal.
I swear imma make It and when I do, they're gunna show this tweet lol— Ebere (@EbereEze10) April 17, 2015
« Nous ne sommes qu’un groupe de plus qui a l’opportunité de remporter la Ligue des champions. On traverse des hauts et des bas, et il y a beaucoup de bruit dans les médias. Mais au final, tout ce qui compte, c’est qui a gagné. Et peu importe comment on a gagné, peu importe ce qu’on a fait pour gagner », a-t-il notamment déclaré. De plus, un tweet du joueur de 27 ans, datant de 2015, est en train de faire le tour des réseaux sociaux où il avait déclaré : « je te jure que je vais réussir, et quand j’y serai arrivé, ils vont montrer ce tweet lol ». De quoi faire parler avant cette finale…
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